Трамп отреагировал на скандал из-за его разговора с Зеленским

Глава Америки отметил, что очень важно говорить о коррупции. Он также отметил, что США поддерживают Украину.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский довольно честен и это хорошо. Он хотел бы, чтобы и в дальнейшем отношения складывались искренними и без обмана.

«Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?»

– задался вопросом Трамп по прибытии в ООН.

Напоминаем, что разговор Трампа и Зеленского вызвал тревожность – сотрудник разведки уже направил жалобу своему руководству. Глава Америки якобы давил на коллегу, но историю называют сфабрикованной.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дональд Трамп согласился переговорить с Ираном о мире. Президент Штатов, отвечая на вопрос о том, готов ли он ознакомиться с планом Ирана, ответил, что он всегда открыт для этого. При этом Дональд Трамп отметил, что в ближайшем времени у него не запланированы встречи с руководством Ирана.