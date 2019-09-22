Дональд Трамп согласился переговорить с Ираном о мире

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности к ознакомлению с иранским планом по обеспечению безопасности в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе.

Президент Штатов, отвечая на вопрос о том, готов ли он ознакомиться с планом Ирана, ответил, что он всегда открыт для этого. При этом Дональд Трамп отметил, что в ближайшем времени у него не запланированы встречи с руководством Ирана.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что представление плана по обеспечению безопасности в Персидском заливе состоится на Генассамблее ООН 24 сентября. По словам Рухани, присутствие иностранные военнослужащих негативно скажется на безопасности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Трамп призвал ЕС тратить больше денег на Украину. Американский президент Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами, что страны Евросоюза должны тратить на Украину больше средств, чем сейчас.