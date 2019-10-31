Мужчина в маске ограбил «Дикси» на Васильевском острове

Сотрудники полиции разыскивают преступника, похитившего деньги из кассы сетевого магазина, угрожая кассиру пистолетом.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу, утром 30 октября в полицию Василеостровского района поступило сообщение от гражданина. По словам заявителя примерно в четыре утра в «Дикси», который находится по адресу Большой проспект, 29, зашел мужчина в черной маске и с пистолетом. Угрожая оружием, он ударил кассира и забрал наличку из кассы — 11,5 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли записи с камр видеонаблюдения на месте происшествия, а также подключили к работе кинологов с собаками. Однако, служебная собака довела полицейских только до станции метро «Василеостровская», где след злоумышленника потерялся.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки избили кассира и похитили алкоголь из сетевого магазина на проспекте Культуры.