В Ленобласти установят пять спортивных площадок за 57,4 млн рублей

Деньги на строительство спортплощадок выделили из областного и местных бюджетов. Фото: pixabay

Деньги на строительство спортплощадок выделили из областного и местных бюджетов. Фото: pixabay

До конца текущего года в населенных пунктах Ленинградской области появятся пять новых спортивных площадок, разделенных на функциональные зоны.

Как сообщают в пресс-службе обласного правительства, в скором времени в эксплуатацию введут спортплощадку в деревне Истинка Гатчинского района. А жители поселка Мшинская Лужского района уже пользуются новой площадкой.

Сейчас на стадии строительства находятся еще три объекта: площадки в поселке Сусанино Гатчинского района, в деревне Тарасово Тосненского района и поселке Коробицыно Выборгского района. Все работы по обустройству должны завершить к началу декабря.

Общая стоимость спортплощадок в сельской местности оценивается в 57,4 млн рублей. Их выделили из местных и областного бюджетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти появятся детские площадки в виде достопримечательностей.