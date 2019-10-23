В Ленобласти появятся детские площадки в виде достопримечательностей

Их планируют установить в 2020 году в разных районах регионах.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказал в пресс-службе администрации Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко решил заказать у АО «КСИЛ» необычные детские площадки. Завод проектирует игровые модули, но подходит к своему делу с долей креативности. Некоторые их работы выполнены в виде Кремлевских курантов, другие – напоминают шпиль Петропавловского собора.

Дрозденко обещает, что новые объекты должны будут появиться в Ленинградской области в 2020 году. Он хочет, чтобы детские площадки были похожи на те или иные достопримечательности региона – например, на Выборгский замок или колокольни Тихвинского монастыря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что художник «поселил» мультгероев у спортивной площадки в Невском районе. Миша Samek создал 60-метровую композицию совместно с краеведческим музеем «Невская застава».