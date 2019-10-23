Художник «поселил» мультгероев у спортивной площадки в Невском районе

Миша Samek создал 60-метровую композицию совместно с краеведческим музеем «Невская застава».

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в пресс-службе музея. Композиция, находящаяся недалеко от станции метро «Пролетарская», украсила стены у спортивной площадки. На них изображены любимые многими персонажи из мультфильмов – здесь есть заяц и волк из «Ну, погоди», а также олимпийский мишка и многие другие. Миша Samek отметил, что назвал композицию «Сыграем?», и хотел бы, чтобы местным жителям его работа понравилась и подняла настроение.

«Главная же цель проекта — поддержка жителей двора и района при помощи уличного искусства”,

— заявил он.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Петербурге граффити с Шварцнеггером нарисовали в третий раз. Два предыдущих безжалостно закрасили из-за того, что их никто не согласовал с властями.