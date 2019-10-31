Иномарка потеряла колесо на Кронштадтской улице

Иномарка потеряла колесо на Кронштадтской улице
Машина остановилась на перекрестке. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Северной столице произошло ДТП с иномаркой. Skoda Kodiaq на ходу потерял колесо.

Инцидент произошел сегодня, 31 октября, на пересечении Кронштадтской и дороги на Турухтанные острова.

«Возможно, переобувался, и на шиномонтажке не закрутили», — предположил подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При каких обстоятельствах все произошло в социальной сети «ВКонтакте» не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о столкновении на Сампсониевском мосту. Участниками аварии стали легковой автомобиль марки BMW и трамвай. На участке образовалась крупная пробка.

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Иномарка потеряла колесо на Кронштадтской улице
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