Иномарка потеряла колесо на Кронштадтской улице

В Кировском районе Северной столице произошло ДТП с иномаркой. Skoda Kodiaq на ходу потерял колесо.

Инцидент произошел сегодня, 31 октября, на пересечении Кронштадтской и дороги на Турухтанные острова.

«Возможно, переобувался, и на шиномонтажке не закрутили», — предположил подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При каких обстоятельствах все произошло в социальной сети «ВКонтакте» не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о столкновении на Сампсониевском мосту. Участниками аварии стали легковой автомобиль марки BMW и трамвай. На участке образовалась крупная пробка.