На Сампсониевском мосту трамвай и BMW не смогли разъехаться

На Сампсониевском мосту неудачно пересеклись трамвай и BMW. Фото: vk.com/spb_today

На Сампсониевском мосту неудачно пересеклись трамвай и BMW. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе на Сампсониевском мосту в сторону улицы Куйбышева произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля марки BMW.

По словам очевидцев, на Сампсониевском мосту неудачно пересеклись трамвай и BMW.

«Трамвай и БМВ на Сампсониевском мосту в сторону Куйбышева. Пробке быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Свидетели происшествия считают, что виновником ДТП стал водитель BMW.

«Трамвай выехал на полосу, специально отведенную для BMW»,- пишет пользователь Сети.

Информации о пострадавших не поступала. В результате ДТП образовалась пробка.

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