На Обводном канале Kia Rio после столкновения с микроавтобусом вылетела на встречную полосу

О пострадавших не сообщается. Фото:/vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото:/vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля марки Kia Rio.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 31 октября и дома №148 на Обводном канале. По словам свидетелей произошедшего, микроавтобус столкнулся с Kia Rio, после этого иномарка вылетела на встречку.

«На обводном 148. Автобус подбил Рио и она отлетела на встречку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие. Со слов очевидцев, на участке не работали светофоры.