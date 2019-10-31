Скорая и спасатели примчались к ДТП на перекрестке Десантников и Захарова

К месту происшествия прибыли скорая и спасатели. Фото: vk.com/spb_today

К месту происшествия прибыли скорая и спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие. Со слов очевидцев, на участке не работали светофоры.

«Киа и Гелик столкнулись на перекрестке», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели. Медики окружили автомобиль «Киа».

«Светофор не работал, у гелика была главная», — написал подписчик.

Сведения о состоянии водителей и пассажиров не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что легковой автомобиль лишился колеса В Кировском районе города. Машина остановилась посреди проезжей части.