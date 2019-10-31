Скорая и спасатели примчались к ДТП на перекрестке Десантников и Захарова

Скорая и спасатели примчались к ДТП на перекрестке Десантников и Захарова
К месту происшествия прибыли скорая и спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улиц Десантников и Маршала Захарова произошло дорожно-транспортное происшествие. Со слов очевидцев, на участке не работали светофоры.

«Киа и Гелик столкнулись на перекрестке», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели. Медики окружили автомобиль «Киа».

«Светофор не работал, у гелика была главная», — написал подписчик.

Сведения о состоянии водителей и пассажиров не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что легковой автомобиль лишился колеса В Кировском районе города. Машина остановилась посреди проезжей части.

дтп новости спб скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском
Ученые выяснили наиболее опасный возраст у мужчин и женщин
В Петербурге предстанет перед судом виновник смертельного ДТП с такси
В Петербурге судят главаря банды, грабившей ювелирные магазины
На Обводном канале Kia Rio после столкновения с микроавтобусом вылетела на ...
Чилийскую белку трое суток спасали из вентиляционной шахты в Петербурге
СМИ рассказали, сколько стоит «Петербургский дневник»
Скорая и спасатели примчались к ДТП на перекрестке Десантников и Захарова