Медики и полиция окружили иномарку на пересечении Коллонтай и Солидарности

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в инциденте пострадал пешеход.
«На пересечении Коллонтай и Солидарности произошло что-то непонятное», — описал увиденное автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.
В комментариях пользователи пишут, что на указанном участке пешеходы часто перебегают дорогу.
Точные причины произошедшего пока неизвестны. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП под Кировском. Участники столкнулись лбами.