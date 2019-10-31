Медики и полиция окружили иномарку на пересечении Коллонтай и Солидарности

Медики и полиция окружили иномарку на пересечении Коллонтай и Солидарности
У месту происшествия прибыли медики и полиция. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в инциденте пострадал пешеход.

«На пересечении Коллонтай и Солидарности произошло что-то непонятное», — описал увиденное автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что к месту происшествия прибыли две машины скорой помощи, а также сотрудники правоохранительных органов.

В комментариях пользователи пишут, что на указанном участке пешеходы часто перебегают дорогу.

Точные причины произошедшего пока неизвестны. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП под Кировском. Участники столкнулись лбами.

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