В Ленобласти прошла встреча главы СКР с обманутыми дольщиками

В Ленобласти прошла встреча главы СКР с обманутыми дольщиками
Встреча дольщиков с Сергеем Сазиным. Фото: СУ СКР по Ленобласти

Руководитель Следственного управления СКР по Ленобласти Сергей Сазин встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Щегловская усадьба» в поселке Щеглово Всеволожского района.

На встрече также присутствовали сотрудники областной прокуратуры, администрации Всеволожского МО и местного управления МВД.

Местные жители, которые приобрели квартиры в ЖК «Щегловская усадьба», рассказали Сазину о том, что живут в недостроенных квартирах без электричества, тепла и прочих удобств. Свое жилье дольщики должны были получить еще два года назад. Однако этого не произошло по причине банкротства строительной компании. Дом так и не успели достроить.

Как сообщили в СУ СКР по области, заявления обманутых дольщиков были приняты. Также было организовано проведение процессуальной проверки для выяснения обстоятельств нарушения сроков строительства ЖК и ввода его в эксплуатацию. Также дольщиков должны проинформировать о дальнейшем завершении строительства ЖК в федеральном Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Местных властей также призвали найти возможность предоставить людям временное жилье.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд признал банкротом застройщика «Норманн ЛО».

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