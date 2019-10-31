Петербуржцы смогли въехать в свою квартиру только с помощью приставов

29-летний мужчина чинил препятствия новым владельцам квартиры, не соглашаясь освободить недвижимость.

Петербуржец по решению приставов был обязан передать объект в пользование двум взыскателям. Однако мужчину не воодушевило решение суда, в связи с чем он попытался воспрепятствовать двум жителям Северной столицы въехать в квартиру. Тогда 29-летнего должника обязали выплатить 5 тысяч рублей и запретили выезжать за границу, но это не помогло.

Не имея другого выхода, взыскатели были вынуждены прибегнуть к услугам специализированной организации, занимающейся вскрытием замков. Под надзором судебных приставов квартиру вскрыли и петербуржцы разместились в новоприобретенном жилье. Оплата услуги в размере 12,7 тысяч рублей также легла на плечи должника.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что число россиян-невыездных должников выросло до 3,7 миллионов человек.