В России число невыездных должников увеличилось до 3,7 млн

С начала года число невыездных россиян увеличилось на 1,1 млн человек. Чаще всего россияне не могут выехать за границу из-за долгов по кредитам, штрафам и алиментам.

По данным статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), количество россиян, которым запретили выезд за границу за долги, по итогам прошедших месяцев 2019 года увеличилось до 3,7 млн. Еще в середине лета таких должников насчитывалось порядка 3,5 млн, а в начале года — 2,6 млн, сообщает «Газета.Ru».

Больше всего должников проживает в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Гражданин России становится невыездным, если его долг по алиментам, штрафам и социальным выплатам превышает 10 тыс. рублей. Разрешенная для выезда сумма вырастает до 30 тыс. рублей в случае, если у человека имеется задолженность по налогам, а также кредитам и оплате ЖКХ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов.