В России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов

В 2017 году приставы взыскали всего 13% от общей суммы задолженности. Фото: Pixabay

В 2017 году приставы взыскали всего 13% от общей суммы задолженности. Фото: Pixabay

Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров.

Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК.

По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно. К тому же это снизит нагрузку на госорганы и бюджетные расходы.

Такие приставы смогут исполнять судебные акты по спорам, в которых участвуют только юридические лица.

Дел о взыскании средств с юрлиц немного, но средняя сумма задолженности по ним намного выше обычных.

Компания, выигравшая дело, сможет обратиться к частному приставу, а тот — за вознаграждение арестовать имущество и счета должника.

При этом такие приставы будут подконтрольны и подотчетны ФССП, Минюсту, а также профессиональным объединениям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что судебные приставы заставили петербуржца выплатить в пользу госучреждения более 800 тыс. рублей.