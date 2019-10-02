В России к взысканию долгов могут привлечь частных судебных приставов

Представители бизнеса предлагают создать институт частных приставов, которые будут заниматься только решением коммерческих споров.
Соответствующий законопроект предложила Торгово-промышленная палата (ТПП), сообщает РБК.
По мнению авторов инициативы, частное взыскание, напротив, более эффективно. К тому же это снизит нагрузку на госорганы и бюджетные расходы.
Такие приставы смогут исполнять судебные акты по спорам, в которых участвуют только юридические лица.
Дел о взыскании средств с юрлиц немного, но средняя сумма задолженности по ним намного выше обычных.
Компания, выигравшая дело, сможет обратиться к частному приставу, а тот — за вознаграждение арестовать имущество и счета должника.
При этом такие приставы будут подконтрольны и подотчетны ФССП, Минюсту, а также профессиональным объединениям.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что судебные приставы заставили петербуржца выплатить в пользу госучреждения более 800 тыс. рублей.