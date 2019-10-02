Судебные приставы заставили петербуржца выплатить в пользу госучреждения более 800 тыс. рублей

Судебные приставы заставили петербуржца выплатить в пользу госучреждения более 800 тыс. рублей
Он долго не платил за аренду. Фото: Pixabay

Исполнено решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о взыскании задолженности по арендной плате. Должник выплатил долг после вмешательства судебных приставов.

Как сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу, мужчину обязали по решению суда выплатить Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Имущество Санкт-Петербурга» арендную плату в размере более 800 тыс. рублей. Он не стал тянуть с выплатой и погасил задолженность, предъявив квитанции об уплате представителю власти. После поступления денежных средств производство было окончено фактическим исполнением.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за шесть месяцев 2019 года судебные приставы поймали на дорогах Петербурга 12 тысяч должников.

судебные приставы
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