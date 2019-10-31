Журнал о моде DRESS CODE отметил 15-летие

Независимый российский журнал о моде DRESS CODE отпраздновал свое 15-летие в роскошном отеле Taleon Imperial. Издание предложило друзьям редакции нетривиальный сценарий торжественного приема.

Сразу по прибытии на торжество гости из всех модных столиц мира оказались на обложке юбилейного номера, а затем, пройдясь по дорожке, выложенной гигантскими страницами, попали в интерактивные зоны где все то, о чем обычно пишет глянец, можно было пощупать, примерить, намазать и даже укусить. Собравшихся на праздник дизайнеров, блогеров и инсайдеров Моды, Красоты и сопровождали приглашенные эксперты и консультанты.

Миновав интерактивную зону с модными новинками и собранными журналом раритетами (к примеру, винтажный корнер с кольчугами Paco Rabanne из последней коллекции, созданной основателем Дома, пользовался огромным успехом), инновационные косметологические продукты и техники, а также самые эффектные и эффективные инвестпроекты в области элитной недвижимости, гости отправились на церемонию вручения Премии DC Award.

Журнал впервые за 15 лет вручил 15 наград тем, кто, работая в индустрии моды, красоты и дизайна, и смог сделать не просто модное и красивое, но и важное для всего мира! Легендарный римский дом Bvlgari получил награду за обновление старинных традиций часового дела и поддержку исторических швейцарских мануфактур. Петербургский ювелирный дом Cartier был награжден за неоценимую помощь в сохранении ювелирных шедевров из коллекции Эрмитажа.

Хрустальные «кирпичики» DC Award получили петербургские бутики Dior и St-James, дизайнерские бренды Polina Raudson и Katya Anderzhanova Kids Elegance, клиники «Ангелы косметологии» и PerfectSmile, инновационный продукт молодости HironaOfficial и идеолог комплексной бьютификации, российский пластический хирург Александр Дмитриев, главный российский популяризатор «живого» современного искусства Марина Гисич и соавтор новаторского проекта в области классического искусства Digital Opera 2.0 Евгений Елисеев, продюсер Креативного Форума инвестиционной привлекательности в области Дизайна и Архитектуры «АрхиВажно!» Оксана Попугаева и владелица уникального инвест-проекта Schuchmann Wines, госпожа Нуца Абрамишвили, а еще признанная самим Эриком Жизаром (Eric Gizard) лучшим дизайнером Санкт-Петербурга Елена Коновалова (дизайн-бюро Privilege).

Получил награду и специальный гость празднования, автор невероятных проектов для национальной французской авиакомпании Airfrance, шотландских виски Chivas, датских часовщиков NOWA, международной банковской структуры Societe General, Hermes, Saint-Louis, Jean Patou, Roche Bobois, мсье Эрик Жизар. Для легенды мирового дизайна ювелирный Дом Baskrin подготовил статуэтку из серебра и золота.

Юбилей, конечно же, не мог пройти без фешн-контента. Впервые в истории Петербурга на одной площадке и за один вечер состоялись показы четырех мировых столиц моды. Свои коллекции продемонстрировали друзья DRESS CODE Agent (организатор события): миланский дизайнер Рина Менкарелли и ее марка детской одежды Pamilla, уникальный проект мужской моды и стиля LondonPersona.com, нью-йоркский дизайнер Кеси Гибсон и ее бренд KYU by Kesi, самый смелый петербургский кутюрье Полина Раудсон и российский Меховой дом ZИMA. Новинки также представили Дома BOGNER и Escada!

Организаторы особо поблагодарили Ольгу Вишнякову и Хатуна Сахокия, компанию PM production, «Медиасиндикат», Русскую Медиа Группу и радиостанцию радиостанции Monte-Carlo.