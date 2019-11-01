Трассу «Магистральная» в Ленобласти ждет капитальный ремонт

До конца ноября будут заменены ограждения и устранены пучины. Фото: pixabay

До конца ноября будут заменены ограждения и устранены пучины. Фото: pixabay

Дорожники ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поделились планами ремонтных работ на федеральной автотрассе А-181 «Магистральная» в Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе Управления дорог, на сегодняшний день уже выполнены работы отвода дороги и восстановлению разметки. Также на трассе провели ремонт покрытия картами на определенных участках. До конца ноября будут заменены ограждения и устранены пучины.

Дорожники обновят покрытие, смонтируют водоотвод и укрепят обочины на участке «Магистральной» от пересечения с дорогой «Петербург — Морье» до трассы «Сортавала».

Также на некоторых участках трассы планируется обустроить пешеходные тротуары, оборудовать освещение и установить автобусные остановки.

Добавим, что трассу «Магистральная» передали в федеральную собственность осенью прошлого года. Протяженность трассы составляет 125 км.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только 64% дорог в Петербурге соответствуют нормативам.