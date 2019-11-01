Дорожные службы хотят оспорить причастность к «снежному картелю» в суде

Предприятия, ставшие фигурантами дела о «снежном картеле», заведенного антимонопольной службой, намерены опротествовать решение УФАС в суде.

На интернет-портале Арбитражного суда появилась соответствующая информация. 25 октября обращение ГУДП «Центр», ГУДП «Путь», АО «Автопарк №7 Спецтранс» и ГУДСП «Курортное». Городские дорожные службы хотят отменить постановление УФАС от 18 октября. На данный момент суд оставил без подвижек обращение дорожных предприятий.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru cообщала об итогах расследования деятельности «снежного картеля», которые огласила антимонопольная служба 18 октября. УФАС выписала предписание об устранении нарушений в отношении комитета по благоустройству, а также назначила штрафы, размер которых пока не оглашается. Как выяснилось, предприятия сговорились на торгах по уборке снега.