Мигрант из Таджикистана изнасиловал свою падчерицу в Ленобласти

Мигрант из Таджикистана изнасиловал свою падчерицу в Ленобласти
Правоохранители разыскивают подозреваемого в изнасиловании. Фото: pixabay

Девушка из поселка Приладожский Кировского района Ленинградской области обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании, совершенном осенью 2016 года.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница обратилась в полицию вечером 31 октября. Она рассказала правоохранителям, что все произошло в октябре 2016 года. Тогда, под угрозой убийства, ее изнасиловал отчим, который является гражданином Таджикистана.

Следственное управление СК РФ по Кировску в области возбудило уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ «Изнасилование». Правоохранители разыскивают подозреваемого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что физрука, обвиняемого в изнасиловании второклассницы, оправдал суд.

Суд Красносельского района Санкт-Петербурга оправдал школьного преподавателя физкультуры, который обвинялся в изнасиловании второклассницы.

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