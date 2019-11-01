Полиция раскрыла грабеж на детской площадке в Красном Селе

В Красносельском районе Петербурга задержан 16-летний подросток, подозреваемый в грабеже на детской площадке, произошедшем 26 октября, сообщили в главке МВД по Петербургу.

Все произошло 26 октября на детской площадке возле дома №13/3 по Гатчинскому шоссе. Двое неизвестных избили 31-летнего мужчину, а после отобрали его четыре банковские карты и колонку «JBL». Общая сумма ущерба составила порядка 10 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

1 ноября стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в инциденте. Им оказался 16-летний подросток. Избранная ему мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красном Селе подросток силой отобрал у мужчины на детской площадке колонку и банковские карты.