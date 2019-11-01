На трассе «Парголово — Огоньки» ночью произошло смертельное ДТП

На трассе &#171;Парголово &#8212; Огоньки&#187; ночью произошло смертельное ДТП
Дорожная полиция проводит проверку по факту случившегося. Фото: Baltphoto

Во Всеволожском районе Ленобласти на трассе столкнулись Suzuki Grand Vitara и Skoda Oktavia. Водитель «Шкоды» скончался на месте.

Трагический инцидент произошел в ночь с 31 октября на 1 ноября, на 26-м километре дороги «Парголово — Огоньки». 61-летний мужчина за рулем «Сузуки» выехал на встречку, что послужило причиной лобового столкновения автомобиля с «Шкодой», которой управлял 26-летний молодой человек.

От полученных травм водитель «Шкоды» погиб на месте. Виновник дорожно-транспортного происшествия и его спутник в «Сузуки» госпитализированы с тяжелыми травмами. На данный момент полиция устанавливает подробные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Новоприозерском шоссе произошло чудовищное ДТП. Грузовик въехал в отбойник, водитель большегруза оказался зажат между тягачом и прицепом.

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