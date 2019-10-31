На Новоприозерском шоссе случилось смертельное ДТП

Водитель грузовика скончался на месте.

Все случилось 31 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на выезде из Лосево в сторону Северной столицы по Новоприозерскому шоссе. По непонятной причине грузовик с полуприцепом унесло в отбойник. В результате водитель получил серьезные травмы и скончался на месте, так и не дождавшись помощи врачей. Уточняется, что его долго не могли найти, так как тело было зажато между тягачом и прицепом. Оно все это время лежало под грудой щебня.

К слову, щебень также засыпал две полосы движения, так что автомобилистам стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что движение по Дундича после прорыва трубы восстановлено. На месте трудятся специалисты, которые чинят трубу. У них на все работы уйдет примерно восемь часов.