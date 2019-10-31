Движение по Дундича после прорыва трубы восстановлено

Специалисты продолжают устранять коммунальную аварию, но самое страшное позади.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на АО «Теплосеть». На улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе произошел прорыв трубы. Проезжая часть и тротуар покрылись кипятком – в зоне дефекта тепломагестрали оказались несколько автомобилей. Их владельцам обещали возместить ущерб.

На месте трудятся специалисты, которые чинят трубу. У них на все работы уйдет примерно восемь часов. Первые несколько часов улица Олеко Дундича от Будапештской до Бухарестской улицы была перекрыта. Сейчас движение открыли, так что общественный транспорт и автомобилисты могут больше не объезжать участок дороги стороной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК начал проверку после травмирования пенсионера при прорыве на Олеко Дундича. Пенсионера госпитализировали с термическими ожогами. Коммунальная авария также затронула пассажирский автобус и несколько автомобилей.