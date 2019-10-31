СК начал проверку после травмирования пенсионера при прорыве на Олеко Дундича

В Петербурга началась доследственная проверка по факту прорыва трубы с горячей водой на улице Олеко Дундича. В результате коммунальной аварии пострадал человек.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Прорыв произошел днем 31 октября у дома 20 корпус 1 по улице Олеко Дундича. В зоне прорыва оказался 87-летний мужчина. Пенсионера госпитализировали с термическими ожогами. Коммунальная авария также затронула пассажирский автобус и несколько автомобилей.

Последствия аварии устраняет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Зона прорыва огорожена. Движение транспорта на участке временно прекращено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за прорыва на Олеко Дундича маршруты автобусов временно изменены. Зону аварии они объезжают по улицам Ярослава Гашека, Купчинской и Малой Балканской.