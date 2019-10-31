Из-за прорыва на Олеко Дундича прекратили движение автобусов

В связи с коммунальной аварией на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга маршруты автобусов изменены. Транспорт едет в объезд зоны прорыва.

Автобусы временно объезжают участок по улицам Ярослава Гашека, Купчинской и Малой Балканской. Выбранная трасса максимально безопасна и близка к действующим маршрутам, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, прорыв произошел 31 октября у дома 20 корпус 1 по улице Олеко Дундича напротив магазина «Дикси». Участок заволокло паром и залило водой. В зоне аварии оказался пассажирский автобус и несколько автомобилей. Помимо этого, из-за прорыва пострадал 87-летний мужчина, пенсионер получил ожоги и был госпитализирован. Информация о его состоянии неизвестна.

Прорыв произошел из-за дефекта на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Последствия аварии устраняются.