Из-за прорыва на Олеко Дундича прекратили движение автобусов

Из-за прорыва на Олеко Дундича прекратили движение автобусов
Прорыв на улице Олеко Дундича. Скриншот: vk.com/spb_today

В связи с коммунальной аварией на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе Петербурга маршруты автобусов изменены. Транспорт едет в объезд зоны прорыва.

Автобусы временно объезжают участок по улицам Ярослава Гашека, Купчинской и Малой Балканской. Выбранная трасса максимально безопасна и близка к действующим маршрутам, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, прорыв произошел 31 октября у дома 20 корпус 1 по улице Олеко Дундича напротив магазина «Дикси». Участок заволокло паром и залило водой. В зоне аварии оказался пассажирский автобус и несколько автомобилей. Помимо этого, из-за прорыва пострадал 87-летний мужчина, пенсионер получил ожоги и был госпитализирован. Информация о его состоянии неизвестна.

Прорыв произошел из-за дефекта на сетях АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Последствия аварии устраняются.

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