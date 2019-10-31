Пенсионер пострадал при прорыве теплотрассы в Петербурге

В результате коммунальной аварии в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга пострадал пожилой мужчина.

Инцидент случился в четверг, 31 октября. По словам очевидцев чрезвычайного происшествия, поделившихся информацией в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», 87-летний дедушка получил ожоги.

Свидетельница высказала предположение, что пенсионер, вероятно, упал. Поскольку на месте происшествия образовался туман, пожилой мужчина сидел, держась за колено. Затем его увезли на скорой. Однако в аварийной службе информацию о пострадавших пока не подтвердили.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала подробности прорыва трубы в Фрунзенском районе. Автомобилисты, оказавшиеся на аварийном отрезке дороги, отмечают, что передвигаться приходится почти вслепую. Кроме того, оказался заблокированным рейсовый автобус.