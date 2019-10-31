На Олеко Дундича прорвало трубу, водители едут «вслепую»

На Олеко Дундича прорвало трубу, водители едут &#171;вслепую&#187;
Петербуржец снял происходящее на камеру. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Северной столицы прорвало трубу. Инцидент произошел сегодня, 31 октября, около дома №21 по улице Олеко Дундича.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участок дороги заволокло паром. Машины едут почти «вслепую».

«Турецкая баня», — написал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи отметили, что от проезда в указанном месте лучше воздержаться, так как вероятность ДТП очень высока.

«Лучше туда вообще не ехать», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезной аварии под Кировском. На участке произошло лобовое столкновение. Иномарки серьезно пострадали.

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