На Олеко Дундича прорвало трубу, водители едут «вслепую»

Во Фрунзенском районе Северной столицы прорвало трубу. Инцидент произошел сегодня, 31 октября, около дома №21 по улице Олеко Дундича.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участок дороги заволокло паром. Машины едут почти «вслепую».

«Турецкая баня», — написал подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи отметили, что от проезда в указанном месте лучше воздержаться, так как вероятность ДТП очень высока.

«Лучше туда вообще не ехать», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезной аварии под Кировском. На участке произошло лобовое столкновение. Иномарки серьезно пострадали.