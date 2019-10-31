Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском

На дороге под Кировском произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.
Все произошло сегодня, 31 октября, на Петрозаводском шоссе. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», причиной столкновения могла стать скользкая дорога и летняя резина на колесах машин и не поменянная резина.
На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из машин серьезно пострадала. У легковушки полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности.
Сведения о возможных пострадавших и точная причина аварии не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении иномарок на Десантников. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и скорая помощь.