Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском

Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском
На участке дороги произошло лобовое столкновение. Фото: vk.com/spb_today

На дороге под Кировском произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

Все произошло сегодня, 31 октября, на Петрозаводском шоссе. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», причиной столкновения могла стать скользкая дорога и летняя резина на колесах машин и не поменянная резина.

На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что одна из машин серьезно пострадала. У легковушки полностью разбита передняя часть, сработали подушки безопасности.

Сведения о возможных пострадавших и точная причина аварии не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении иномарок на Десантников. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и скорая помощь.

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Иномарки столкнулись лбами на большой скорости под Кировском