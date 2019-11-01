Суд Петербурга отправил в колонию создателей финансовой пирамиды

В общей сложности им удалось похитить более 53 млн рублей. Фото: Pixabay

В общей сложности им удалось похитить более 53 млн рублей. Фото: Pixabay

Куйбышевский районный суд признал создателей «финансовой пирамиды» Юрия Васильева и Александра Заборцева виновными в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств.

В ходе расследования выяснилось, что с 2012 по 2015 год обвиняемые при помощи кредитно-потребительского кооператива «Кредитное содружество» заключали с пайщиками договоры вклада под 27-50% годовых, но деньги возвращать не торопились, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В общей сложности им удалось похитить более 53 млн рублей. От их действий в итоге пострадали 116 человек.

Суд отправил в колонию на 4,5 года Александра Заборцева. По совокупности приговоров — 5 лет 7 месяцев в исправительной колонии общего режима. Юрия Васильева осудили на 4 года 3 месяца. По совокупности приговоров — 8 лет 9 месяцев в колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Невский районный суд Петербурга пока вынес приговор только одному из участников преступной организации. Расследование дел других организаторов махинации еще продолжается. Виновным признали Дмитрия Ходыкина, сообщает сегодня прокурату Петербурга. Финансовая “пирамида” вела свою деятельность шесть лет — с 2011 по 2017 год.