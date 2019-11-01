В петербургском гипермаркете шкаф упал на трехлетнюю девочку

На трехлетнюю девочку упал шкаф в одном из гипермаркетов в Петербурге, в результате чего ребенок получил серьезный перелом.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, родители выбирали детскую кроватку. В какой-то момент девочка потянулась к шкафу, чтобы его открыть, но он поехал по кафелю и упал прямо на неё.

Врачи поставили диагноз — винтовой перелом бедра со смещением. При этом, по словам врачей, нет никакой гарантии, что пострадавшая сможет в будущем нормально ходить, ребенку требуется операция по установке штифтов.

Руководство магазина отказалось оплатить лечение.

Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из детских садов Нарьян-Мара, во время тихого часа, 36-летний мужчина, пробравшись в здание, убил шестилетнего ребенка. Трагический инцидент произошел в четверг, 31 октября. Местного жителя, нанесшего детсадовцу смертельные ранения, сразу же задержали.