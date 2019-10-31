В Нарьян-Маре мужчина зарезал шестилетнего ребенка

Следствие настаивает на заключении убийцы в СИЗО. Фото: https://pixabay.com/

Следствие настаивает на заключении убийцы в СИЗО. Фото: https://pixabay.com/

В одном из детских садов Нарьян-Мара, во время тихого часа, 36-летний мужчина, пробравшись в здание, убил шестилетнего ребенка.

Трагический инцидент произошел в четверг, 31 октября. Местного жителя, нанесшего детсадовцу смертельные ранения, сразу же задержали. Выяснилось, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения. Причины, по которым мужчина совершил чудовищное убийство, неизвестны.

Правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении злоумышленника, а также работников и охраны дошкольного учреждения — за халатность и несоблюдение требований безопасности.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в четверг, 31 октября, в Московском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов застрелили овчарку. На неадекватное поведение животного пожаловалась вахтерша.