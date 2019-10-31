На Кубинской улице застрелили собаку

Полицейские застрелили овчарку на Кубинской улице в Московском районе.

Инцидент произошел около 11:00 утра 31 октября.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратилась женщина-вахтер гаражного кооператива и рассказала, что при въезде к гаражам агрессивная собака набрасывается на прохожих. По ее словам, собака покусала другого вахтера.

Сотрудники полиции с помощью спецсигналов патрульного автомобиля, отвлекли собаку, после чего она набросилось на одного из полицейских.

Один из полицейских после этого несколько раз выстрелил в собаку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 21 октября из поселка Новый Учхоз Ленобласти в ветеринарную клинику Сотникова в тяжелом состоянии доставили раненную дробью бездомную собаку. На теле собаки лоскутами болтались кожа и мясо.