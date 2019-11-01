Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну 6 млрд рублей и запонки

Обвиняемый в мошенничестве и получении взяток Кирилл Черкалин согласился передать государству более 6 млрд рублей, а также автомобиль, наручные часы и запонки — то есть личное имущество.

Общая сумма денежной массы составляет около 6,1 млрд руб.

По словам адвоката Черкалина, эти деньги полковник получил «из не предусмотренных законом источников». «Остальные требования ответчик не признает», — отметил юрист, сообщает РБК.

Генпрокуратура просила также суд изъять в доход государства пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и еще один автомобиль.

Напомним, Черкалин был задержан и арестован 25 апреля 2019 года. По версии следствия, в 2011 году он и двое других бывших сотрудников ФСБ под угрозой уголовного преследования похитили 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина.

В июле полковнику предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В мае его же обвинили в получении взяток на сумму $850 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.