«Яндекс.Драйв» протаранил ограждение на пересечении Энгельса и Луначарского

В Петербурге на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского произошло дорожно транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля. Водитель протаранил ограждение.

Авария случилась сегодня, 2 ноября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель машины сервиса «Яндекс» оказывал сопротивление сотрудникам ДПС, в результате чего был задержан. Пользователи также добавили, что он был в нетрезвом состоянии.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что водитель проехал трамвайные пути и врезался в ограждение. У арендованного авто полностью разбита передняя часть.

Сведения о состоянии автогонщика не приводятся. К месту происшествия прибыли спецслужбы.

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