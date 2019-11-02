«Яндекс.Драйв» протаранил ограждение на пересечении Энгельса и Луначарского

&#171;Яндекс.Драйв&#187; протаранил ограждение на пересечении Энгельса и Луначарского
У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского произошло дорожно транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля. Водитель протаранил ограждение.

Авария случилась сегодня, 2 ноября. Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель машины сервиса «Яндекс» оказывал сопротивление сотрудникам ДПС, в результате чего был задержан. Пользователи также добавили, что он был в нетрезвом состоянии.

На опубликованных кадрах в социальной сети «ВКонтакте» видно, что водитель проехал трамвайные пути и врезался в ограждение. У арендованного авто полностью разбита передняя часть.

Сведения о состоянии автогонщика не приводятся. К месту происшествия прибыли спецслужбы.

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