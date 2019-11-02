На танкере «Залив Америки» произошел взрыв, погибли двое

Сегодня, 2 ноября, в порту Находки произошло ЧП. В танкере «Залив Америка», где находились девять членов экипажа, взорвался газ.

Со слов представителя инспекции портнадзора Находки, сообщили «РИА Новости», пожара на месте происшествия нет. По данным СК, в результате случившегося погибли два человека, еще один человек пропал без вести.

В Дальневосточной прокуратуре добавили, что розлива нефтепродуктов удалось избежать, угрозы затопления судна нет.

В настоящее время прибывшие службы выясняют обстоятельства ЧП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о взрыве колеса на Канонерском заводе. Есть погибшие.