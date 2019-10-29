На Канонерском заводе из-за взрыва колеса погибли двое рабочих

Инцидент произошел на территории судоремонтного завода на Канонерском острове. Фото: Baltphoto

Инцидент произошел на территории судоремонтного завода на Канонерском острове. Фото: Baltphoto

Два человека погибли на Канонерском судостроительном заводе в Петербурге.

По факту случившегося проводится проверка, сообщили gazeta.spb.ru в УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел около 9 часов утра 29 октября. По предварительной информации, из-за избыточного давления в колесе при его ремонте произошел взрыв.

В результате двое рабочих получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственного-оперативная группа транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на «Адмиралтейских верфях» погиб рабочий, выполнявший электромонтажные работы на неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин». Смерть наступила в результате удара током.