Рабочий погиб от удара током на строящемся ледоколе в Петербурге

В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» погиб рабочий, выполнявший электромонтажные работы на неатомном ледоколе «Виктор Черномырдин». Смерть наступила в результате удара током.

По данным СУ СКР по Петербургу, трагедия произошла утром 15 августа. При проведении проверки одного из помещений ледокола «Виктор Черномырдин», была обнаружена неполадка в кабеле. Работник, при попытке ее устранить, получил электрический удар током. В результате происшествия 32-летний мужчина скончался по дороге в медучреждение.

В ведомстве сообщили, что на данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление причин и условий, которые поспособствовали произошедшему.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что постройка ледокола принесла ОСК 4 млрд убытка. На строительстве в Петербурге ледокола «Виктор Черномырдин» Объединенная судостроительная корпорация потеряет 4 млрд рублей, если сумма контракта не изменится.