Постройка ледокола принесла ОСК 4 млрд убытка

Самый большой дизель-электрический ледокол в мире должен был быть сдан еще в 2015 году. Фото: wikipedia.org

Самый большой дизель-электрический ледокол в мире должен был быть сдан еще в 2015 году. Фото: wikipedia.org

На строительстве в Петербурге ледокола «Виктор Черномырдин» Объединенная судостроительная корпорация потеряет 4 млрд рублей, если сумма контракта не изменится.

Контракт с ОСК был заключен в 2011 году, тогда за постройку самого большого дизель-электрического ледокола в мире ФГУП «Росморпорт» готов был заплатить 7,95 млрд рублей. Кроме того, ОСК получила из бюджета 700 млн рублей компенсаци ущерба, причиненного девальвацией рубля. Сдача объекта была назначена на конец 2015 года. Первоначальный проект содержал в себе ошибки, из-за их исправления дело затянулось.

Начинал строить судно Балтийский завод, но осенью 2017 года строительство «Виктора Черномырдина» переехало на другое предприятие ОСК — Адмиралтейские верфи. В ноябре прошлого года на строящемся судне произошел пожар, который причинил ущерб на 150 млн рублей, выгорела площадь около 300 м2. Действующий контракт предполагает передачу судна заказчику 26 июня, то есть сроки уже сорваны и в очередной раз перенесены уже на конец этого года.

Источники «Ведомостей» сообщили, что строительство ледокола в целом будет стоить ОСК минимум 12 млрд рублей, таким образом, убыток судостроительной корпорации от исполнения заказа может составить 4 млрд рублей. Кроме того, «Росморпорт» может потребовать штрафы за срыв сроков сдачи ледокола. Согласно контракту, штраф за сдачу в декабре 2019 года может составить 350 млн рублей.

Длина «Виктора Черномырдина» составляет 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания – 60 суток, мощность силовой установки – 25 МВт.

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