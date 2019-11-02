Горе-гонщик на иномарке протаранил ограждение около Сада Бенуа

В Калининском районе Северной столицы водитель иномарки пробил ограждение и вылетел на трамвайные пути. ДТП произошло сегодня, 2 ноября, на пересечении Культуры и Светлановского.

Все случилось недалеко от Сада Бенуа. Со слов свидетелей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, находившийся за рулем авто марки Subaru, на высокой скорости пробил дорожное ограждение.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушка сильно повреждена. Сведения о состоянии водителя не уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сегодня утром еще один автомобиль протаранил ограждение. Участником ДТП стал каршеринг.