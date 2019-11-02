Горе-гонщик на иномарке протаранил ограждение около Сада Бенуа

Горе-гонщик на иномарке протаранил ограждение около Сада Бенуа
Машина сильно повреждена. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Северной столицы водитель иномарки пробил ограждение и вылетел на трамвайные пути. ДТП произошло сегодня, 2 ноября, на пересечении Культуры и Светлановского.

Все случилось недалеко от Сада Бенуа. Со слов свидетелей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель, находившийся за рулем авто марки Subaru, на высокой скорости пробил дорожное ограждение.

На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушка сильно повреждена. Сведения о состоянии водителя не уточняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сегодня утром еще один автомобиль протаранил ограждение. Участником ДТП стал каршеринг.

дтп новости спб ограждение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Горе-гонщик на иномарке протаранил ограждение около Сада Бенуа
«Яндекс.Драйв» протаранил ограждение на пересечении Энгельса и ...
На юго-западе Петербурга библиотекари проведут акцию по раздельному сбору мусора
Астрономы раскрыли тайну зарождения инопланетной жизни
На танкере «Залив Америки» произошел взрыв, погибли двое
Российские водители рассказали, что их больше всего раздражает на дорогах
Пассажир экстренно севшего SSJ100 описал момент посадки
Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 триллиона