Азиатский лоукостер AirAsia хочет открыть рейсы в Петербург и Москву

Авиакомпания AirAsia была основана в 1993 году. Фото: pixabay.com

Авиакомпания AirAsia была основана в 1993 году. Фото: pixabay.com

Крупнейший азиатский авиаперевозчик, лоукостер AirAsia планирует совершать регулярные рейсы в Москву и Северную столицу из Малайзии и Таиланда.

Авиакомпания намерена открыть прямые рейсы из регионов Азии в столицу и Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя правления компании Тони Фернандеса. Он находится в России в рамках делового и инвестиционного саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Фернандес также отметил, что в планах AirAsia запуск маршрутов Япония — Владивосток. Проект о регулярных рейсах лоукостеров из Малайзии и Бангкока в российские города находится на стадии переговоров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что венгерский бюджетный авиаперевозчик WizzAir открыл прямые рейсы из Северной столицы в Лондон. Стоимость билетов начинается от 30 евро.