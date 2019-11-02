На трассе в Ленобласти «Тойота» «встретилась» с деревом

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Автомобилиста пришлось госпитализировать. Фото: Baltphoto

Инцидент произошел на автодороге «Петербург — Ручьи». Иномарка съехала в кювет и протаранила дерево, водитель получил серьезные травмы.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром субботы, 2 ноября, в Ломоносовском районе Ленинградской области. На 50-м километре трассы «Петербург — Ручьи» мужчина за рулем «Тойоты», вероятно, не справился с управлением, из-за чего иномарка улетела в кювет, а затем врезалась в дерево.

27-летний владелец автомобиля госпитализирован, медики оценивают его состояние как тяжелое. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в результате ДТП в Курортном районе легковой автомобиль Fiat разорвало на части. К счастью, водитель остался жив.

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