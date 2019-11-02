В ДТП в Сестрорецке автомобиль разорвало на части

В ДТП в Сестрорецке автомобиль разорвало на части
Что стало причиной таких повреждений автомобиля, не уточняется. Фото: https://vk.com/spb_today

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло столкновение иномарок BMW и Fiat, в результате чего последний, в прямом смысле, разорвало на части.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром субботы, 2 ноября около 6 утра. Кадрами с места страшной аварии поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как выяснилось, водитель за рулем французской иномарки выехал на встречную полосу на Приморском шоссе. Это стало причиной лобового столкновения с двигавшимся навстречу BMW.

От удара Fiat оказался разорван на части, однако 22-летний водитель легковушки «родился в рубашке». Его увезли на скорой, состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала, что водитель Subaru влетел в ограждение на перекрестке проспекта Культуры и Светлановского.

дтп курортный район новости приморское шоссе санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В одной из парадных Купчино обнаружены тела двух мужчин
В Петербурге китайский студент отравился бытовой химией
Автоледи на легковушке подрезала Fiat при съезде на Дунайский путепровод
В ДТП в Сестрорецке автомобиль разорвало на части
В Кудрово 14-летние школьники устроили поножовщину
«Зенит» выйдет против ЦСК в синей форме
Азиатский лоукостер AirAsia хочет открыть рейсы в Петербург и Москву
В Петербурге пожаловались на вымогателей, требовавших миллион рублей в ...