В ДТП в Сестрорецке автомобиль разорвало на части

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло столкновение иномарок BMW и Fiat, в результате чего последний, в прямом смысле, разорвало на части.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром субботы, 2 ноября около 6 утра. Кадрами с места страшной аварии поделились очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Как выяснилось, водитель за рулем французской иномарки выехал на встречную полосу на Приморском шоссе. Это стало причиной лобового столкновения с двигавшимся навстречу BMW.

От удара Fiat оказался разорван на части, однако 22-летний водитель легковушки «родился в рубашке». Его увезли на скорой, состояние пострадавшего медики оценивают как средней тяжести, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru писала, что водитель Subaru влетел в ограждение на перекрестке проспекта Культуры и Светлановского.