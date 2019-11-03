Маленький мальчик упал со второго этажа строящейся дачи в Ломоносовском районе

Маленький мальчик упал со второго этажа строящейся дачи в Ломоносовском районе
Мальчика госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства госпитализации трехлетнего ребенка в деревне Олики Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщили gazeta.spb.ru в управлении МВД по Ленобласти, все произошло днем 2 ноября. Полиция получила сообщение об инциденте уже из больницы, куда госпитализировали пострадавшего ребенка.

По предварительным данным, трехлетний мальчик, за которым недосмотрела мать, упал со второго этажа строящегося дачного дома. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии с телесными повреждениями.

По факту падения малыша проводится проверка, все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском гипермаркете шкаф упал на трехлетнюю девочку.

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