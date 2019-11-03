Камеры на ЗСД поймали 15 тысяч лихачей за две недели

Камеры на ЗСД поймали 15 тысяч лихачей за две недели
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

С середины октября на ЗСД в Петербурге начали работать камеры, у которых установлено ограничение в 110 км/ч, а не в 90 км/ч, как это было раньше. За это время камеры зафиксировали 15 тысяч нарушителей.

Как сообщают в Управлении ГИБДД России по городу, камеры на ЗСД работали не одновременно, а по очереди.

Ранее автомобилисты в Петербурге жаловались на нововведения, из-за которых им придется оплачивать штрафы. В соцсетях они рассказывали о пришедших уведомлениях за превышения скорости, хотя они ехали по дороге со скоростью 113 км/ч.

В ведомстве прокомментировали недовольство петербуржцев заявив, что камеры фиксируют превышения максимально разрешенной скорости, установленной знаками 5.1 «Автомагистраль» — 110 км/ч, а в некоторых участках 3.24 «Ограничение максимальной скорости» — 90 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы пожаловались на ограничения скорости на ЗСД.

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Камеры на ЗСД поймали 15 тысяч лихачей за две недели
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