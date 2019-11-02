Петербуржцы пожаловались на ограничения скорости на ЗСД

Некоторым жителям пришли штрафы, которые они считают несправедливыми.

Своим негодованием автомобилисты поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Васильевский остров». Люди пишут, что скорость за ЗСД ограничена не до 110 километров в час, а до 90. Многие об этом не знают и платят потом штрафы. Несколько человек за сутки получили уведомления, хотя не нарушали правила дорожного движения. Во всем петербуржцы обвинили камеры.

Тем временем в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заверили, что на некоторых участках дороги действительно можно разгоняться до 110 километров в час, но на других – только до 90. Водителям стоит быть внимательнее и смотреть на специальные знаки, чтобы потом не платить штрафы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Михаил Боярский получил штраф за неправильную парковку на Невском. За парковку в неположенном месте в отношении водителя составили сразу два административных протокола и выписали штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей.