Михаил Боярский получил штраф за неправильную парковку на Невском

Актёра театра и кино Михаила Боярского оштрафовали за парковку на встречной полосе на Невском проспекте.

За парковку в неположенном месте в отношении водителя составили сразу два административных протокола и выписали штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее появилась информация о том, что «Мушкетер» припарковался на встречной полосе.

Очевидец ждал зеленого сигнала светофора, когда увидел Mercedes, который выехал с Большой Конюшенной. Водитель будто бы намеревался развернуться, однако не завершил маневр и просто оставил автомобиль на встречной полосе. Пользователей Сети признали автомобиль Михаила Боярского, отметив, что его и раньше неоднократно видели припаркованным в неположенных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Михаил Боярский заявил, что лучше сбреет усы, чем будет болельщиком «Спартака».