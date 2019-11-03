Анонимы пригрозили взорвать вокзалы Петербурга с помощью квадрокоптеров

Анонимные террористы пообещали взорвать несколько вокзалов и станций в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Анонимные террористы пообещали взорвать несколько вокзалов и станций в Петербурге. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Анонимные террористы в очередной раз пообещали взорвать петербургские ж/д вокзалы. Они угрожают взорвать несколько зданий с 5 ноября «с воздуха», при помощи квадрокоптеров.

Сотрудники офиса РЖД в Петербурге получили анонимно сообщение от террористов. Злоумышленники обещают не делать этого в обмен на 50 биткоинов (почти 30 млн рублей). Службы безопасности выяснили, что на этот раз террористы использовали реальный IP-адрес, принадлежащий провайдеру из Ростова-на-Дону, сообщает «Фонтанка.ру».

В письме говорится, что вокзалы и железнодорожные станции никак не защищены с неба, что делает людей бессильными. Также они отметили, что дальность управления квадрокоптерами составляет порядка 2 км, что исключает возможность обнаружения пилота.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Бокситогорска угрожал «всех взорвать».