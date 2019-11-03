На проспекте Просвещения загорелась маршрутка

На проспекте Просвещения загорелась маршрутка
Информация о пострадавши уточняется. Фото: vk.com/spb_today

Днем 3 ноября на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов загорелась маршрутка.

На место прибыли пожарные и реанимация.

«На перекрёстке Просвещения и Композиторов горела 262-я маршрутка. На место приезжали два пожарных экипажа и реанимация», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливается. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что масштабное возгорание произошло в Санкт-Петербурге 1 ноября, на улице Салова начался пожар в «Автотехцентре».

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