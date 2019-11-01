На улице Салова горит автосервис, площадь пожара 400 кв. м

На улице Салова горит автосервис, площадь пожара 400 кв. м
Пожар произошел на улице Салова, дом 46. Фото: Google View

Масштабное возгорание произошло в Санкт-Петербурге 1 ноября, на улице Салова начался пожар в «Автотехцентре».

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и области. Информация о пожаре поступила на пульт дежурному в восемь утра. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит одноэтажное здание, площадью около 400 квадратных метров. Возгоранию присвоили ранг 1-Бис.

На борьбу с огнем отправились одиннадцать единиц техники и 44 пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Отметим, что автомобилистам следует быть осторожнее: на месте происшествия, в обе стороны, образовался затор.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что из-за прорыва теплотрассы серьезно пострадала пожилой мужчина: пенсионер находится в тяжелом состоянии.

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